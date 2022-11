Jennifer Aniston: “Le ho provate tutte per rimanere incinta”

L’attrice 53enne si confessa al magazine “Allure” che le dedica la copertina di dicembre

“Ho cercato di rimanere incinta ma non ha funzionato”. Jennifer Aniston si confessa senza filtri in un’intervista al magazine “Allure“, che le dedica la copertina di dicembre. L’attrice 53enne appare in bikini e in splendida forma. La fidanzatina d’America rivela che in passato le ha provate davvero tutte, tra cui la fecondazione in vitro, pur di aver un figlio ma senza successo.

“Ho cercato di rimanere incinta – ha detto l’attrice – è stato un percorso difficile per me, quello di avere un figlio… Ho fatto ricorso alla fecondazione in vitro, bevevo tè cinese, ho tentato di tutto. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto, ‘Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa’. E’ che non ci pensi così eccomi qui oggi. La nave è partita”.

Jennifer Aniston giura anche di non avere alcun rimpianto oggi: “In realtà mi senso sollevata perché non c’è più, ‘Posso? Forse. Forse. Forse’. Non devo pensarci più”. La Aniston respinge anche le accuse che le sono state fatte in passato, quella di essere stata egoista e di essere stata lasciata per non aver dato un figlio ai suoi precedenti mariti, Brad Pitt o Justin Theroux. “E’ una bugia – ha replicato con fermezza – non ho nulla da nascondere a questo punto”.

Per anni Jennifer Aniston è stata al centro del gossip proprio per le sue presunte gravidanze. Ogni volta che metteva su qualche chilo per i magazine americani era incinta. Una volta una rivista pubblicò persino una presunta ecografia delle due gemelle di cui sarebbe stata in attesa. Così l’attrice scrisse un editoriale molto duro nel 2016, pubblicato sull’Huffington Post. Anni dopo al “The Hollywood Reperter” ha confessato: “Prendevo tutto molto sul personale, le voci sulla gravidanza e l’ipotesi del ‘Oh, ha scelto la carriera al posto dei figli’. Ma nessuno aveva idea di cosa mi stesse succedendo personalmente, dal punto di vista medico, perché non posso… posso avere figli? Non sanno nulla, ed è stato davvero doloroso e semplicemente brutto… Quello che i tabloid e i media hanno fatto alla vita privata delle persone lo stanno facendo ora i social media alle persone normali. Anche se non vedo un tabloid da così tanto tempo. Sto ancora avendo due gemelli? Sarò la ‘madre miracolosa’ a 52 anni? Non so perché ci sia una vena così crudele nella società”.