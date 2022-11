Checco Zalone, tutte le date del tour Amore + IVA da Milano a Torino

La prima del nuovo spettacolo del comico pugliese è andata in scena l’8 novembre a Firenze. Debutto per una tournée che includerà 72 date in 19 città diverse, con oltre 100 mila biglietti già venduti

Si è aperto ieri, 8 novembre, con uno straordinario successo di pubblico al Palazzo Wanny di Firenze, il tour Amore+Iva di Checco Zalone. Davanti a tremila spettatori che hanno fatto registrare il tutto esaurito per la prima di una lunga serie di date in tutta la Penisola, il comico ha spaziato tra i temi d’attualità, con la sua solita comicità che mischia l’alto e il basso, la satira sociale e politica al demenziale.

PARODIA DI PUTIN

Il pubblico ha particolarmente apprezzato la parodia di un Vladimir Putin grato all’Italia per avergli dedicato una città, Putignano, in Puglia, quando nemmeno in Russia ce n’è una che porta il suo nome. Qualche riferimento anche alla situazione italiana, con una battuta sul “tempo della Meloni”. E poi l’omaggio a Firenze, il posto migliore da cui iniziare perché è “la città dei Medici, e io mi chiamo Luca Medici”, ma anche perché “è la patria del volgare e io modestamente sulla volgarità ho costruito un palazzo”.

UN LUNGO TOUR

Lo spettacolo andrà in scena in 19 città diverse, da novembre a maggio, 72 date con oltre 100 mila biglietti già venduti: Firenze, Bologna, Conegliano, Trieste, Ravenna, Torino, Milano, Napoli, Sanremo, Roma, Montecatini-Terme, Pesaro, Avellino, Verona, Benevento, Lamezia Terme, Capaccio-Paestum, Santa Margherita di Pula.

TUTTE LE DATE DELL’AMORE+IVA TOUR DI CHECCO ZALONE

8–12 novembre: Firenze (Palazzo Wanny)

21–22 novembre: Bologna (Europauditorium)

25 novembre: Conegliano (Zoppas Arena)

28-29 novembre: Trieste (Politeama Rossetti)

4-5 dicembre: Ravenna (Pala De Andrè)

8-16 dicembre: Torino (Teatro Colosseo)

20 dicembre-22 gennaio: Milano (Teatro degli Arcimboldi)

18-25 febbraio: Napoli (Teatro Augusteo)

3-4 marzo: Sanremo (Teatro Ariston)

8-29 marzo: Roma (Teatro Brancaccio)

31 marzo-1 aprile: Montecatini (Teatro Verdi)

11-12 aprile: Bologna (Teatro Europauditorium)

15 aprile: Pesaro (Vitrifrigo Arena)

29 aprile: Avellino (Teatro Carlo Gesualdo)

5-6 maggio: Verona (Arena)

25 giugno: Benevento (Arena Musa)

4 luglio: Lamezia Terme (Stadio G. D’Ippolito)

3 agosto: Capaccio-Paestum (Planet Arena Templi di Paestum)

12 agosto: Santa Margherita di Pula (Forte Arena)