Bruce Springsteen si racconta in esclusiva a Virgin Radio

L’artista ha concesso un’intervista a un’unica testata italiana per raccontare il nuovo album “Only The Strong Survive”

Venerdì 11 novembre uscirà in tutto il mondo “Only The Strong Survive”, il nuovo album di Bruce Springsteen.

L’artista ha concesso un’intervista a un’unica testata italiana e la scelta è ricaduta su Virgin Radio. Raggiunto in collegamento video nel suo ranch nel New Jersey, il Boss è stato intervistato da Massimo Cotto e alcuni estratti di questa chiacchierata andranno in onda giovedì 10 novembre a partire dalle 21 nello Speciale in onda su Virgin Radio “Best Rock – Bruce Springsteen Only The Strong Survive“.

Venerdì 11 novembre mattina su virginradio.it verrà pubblicato il video integrale dell’intervista che sarà visibile anche sulla Virgin Radio Tv.

L’album – Il 21esimo attesissimo album del Boss celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax. Al suo interno, l’inconfondibile voce di Bruce Springsteen e i contributi musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà arricchito dalla voce di Sam Moore. Primo singolo estratto dal nuovo progetto musicale è “Do I love you (Indeed I do)”, originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson. “Only The Strong Survive” arriva a due anni di distanza da “Letter To You” (2020), che ha debuttato alla #1 della classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti ed è certificato platino in Italia.

Il tour – Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date negli Stati Uniti e in Europa, inclusa l’Italia, che ad ora hanno venduto più di 1.6 milioni di biglietti. Il tour europeo partirà il 28 aprile da Barcellona e il Boss con la E Street Band sarà il 18 maggio a Ferrara, il 21 a Roma e il 25 luglio a Monza.