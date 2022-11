Benedetta Parodi, il segreto di un matrimonio perfetto è nel “patto del pigiama”

La conduttrice rivela la ricetta della felicità con Fabio Caressa, con cui è sposata da 23 anni

Gli ingredienti di un matrimonio perfetto li svela Benedetta Parodi al Corriere della Sera. Tanta complicità e voglia di divertirsi, piedi ben piantati in terra, poco romanticismo e, come tocco speciale, quello che lei e il marito Fabio Caressa chiamano “il patto del pigiama”. Sono sposati dal 1999 senza mai attraversare periodi di crisi e con i figli Eleonora (20 anni), Matilde (18) e Diego (13) formano una famiglia felice: segno che la ricetta funziona.

L’inizio dell’amore

Benedetta Parodi (50 anni appena compiuti e festeggiati con un party dolcissimo) e Fabio Caressa (55 anni) si sono conosciuti sul lavoro ed è stato tutt’altro che un colpo di fulmine. Si sono avvicinati piano piano e poi, una volta che hanno iniziato a frequentarsi, ci hanno messo 10 giorni per andare a vivere insieme. “Andai ad abitare da lui solo perché vivevo con due studentesse, era estate, dovevamo lasciare la casa, dissi: mi fermo un paio di mesi da te” ha raccontato la conduttrice, ma il giornalista ha chiuso la porta e non l’ha fatta più uscire.

Zero romanticismo

Il romanticismo non fa per loro. Anche la proposta di matrimonio, nel 1998, è stata molto pragmatica: “Vivevamo insieme, lui diceva sempre ‘dai, sposiamoci’ e io ‘ma no’. Poi un giorno, ho risposto: ‘Ok, dai'” ha rivelato Benedetta Parodi. Anche i “ti amo” non si sentono di frequente in casa loro, nonostante il sentimento sia sempre acceso. “Tutto il nostro romanticismo l’abbiamo consumato alle Maldive: tre anni fa, per il ventesimo anniversario, abbiamo rinnovato la promessa di matrimonio insieme ai figli. È stato bello rivedere il nostro sì attraverso gli occhi dei ragazzi. Eravamo partiti prendendola a ridere, invece, là, eravamo tutti commossi, i ragazzi piangevano, ridevano, è stata un’emozione fortissima” ha detto la conduttrice.

D’amore e d’accordo

Benedetta Parodi e Fabio Caressa litigano poco e di rado, soprattutto per il disordine di lui e per la troppa permissività con i figli di lei. Ma le liti si risolvono ben presto e senza strascichi: “Accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori. Le coppie vanno avanti se riescono a parlarsi e affrontare subito i problemi, altrimenti una cosa piccola diventa un mostro. In questo, io sono cintura nera” ha spiegato il giornalista.

Il loro segreto

“Ci teniamo l’un l’altro con i piedi per terra” ha spiegato Benedetta Parodi a proposito dei loro segreti di felicità. E Fabio Caressa ha aggiunto: “Abbiamo fatto il patto del pigiama, mai stare in pigiama o in tuta. Ora, lei la tuta la mette. Allora, la metto anche io, poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra”.