I 60 anni di Luca Zingaretti, non solo Montalbano

Attore, regista, e ora anche produttore, marito dell’attrice Luisa Ranieri conosciuta sul set del film tv Cefalonia, papà di due bimbe (Emma e Bianca).

E’ con loro che Luca Zingaretti, festeggerà l’11 novembre il suo 60/o compleanno.

La sua carriera comprende una carrellata di ruoli diversi, con un personaggio che lo ha identificato per 21 anni agli occhi del grande pubblico italiano, ‘Il commissario Montalbano’.

Un vero artista Luca Zingaretti, che ha mostrato tante facce, dal padre traditore, passando per l’avvocato truffaldino e lo spacciatore, a padre Pino Puglisi, o Perlasca, fino all’avvocato penalista e all’imprenditore Olivetti. Ha terminato le riprese per Sky della serie “Il Re” (in onda nel 2022), otto episodi in cui è il direttore di un carcere, Bruno Testori, a tinte dark con un prepotente lato oscuro. Di Zingaretti sentiremo la bella voce in sala dal 24 novembre nel nuovo film d’animazione Encanto, targato Walt Disney, di Jared Bush e Byron Howard: è Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro.

ANSA