Fabrizio Moro: ecco la tracklist della raccolta Canzoni d’amore nascoste

Fabrizio Moro, Canzoni d’amore nascoste: la nuova raccolta del cantautore romano con brani già editi in passato.

Fabrizio Moro sta per pubblicare un nuovo album. O meglio, una raccolta. S’intitola Canzoni d’amore nascoste, ed è in arrivo nel mese di ottobre. Lo ha annunciato lo stesso cantautore di San Basilio nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio Italia in Sardegna. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo progetto discografico dell’artista di Non mi avete fatto niente.



Il nuovo disco di Moro non è un album di inediti, bensì una raccolta di canzoni già edite, ma ricantate e presentate in una nuova versione. Un progetto focalizzato alla ricerca di quell’attimo che può rendere una storia d’amore perfetta. L’amore visto con gli occhi di Fabrizio Moro, una manciata di canzoni sentimentali che tornano a nuova vita grazie al recupero dell’artista, che ha voluto tirarle fuori dal suo cassetto per dargli una seconda chance.

Ma quali saranno i titoli inseriti in questa raccolta? Dopo qualche mese d’attesa, Fabrizio l’ha finalmente svelata. Ecco le nove canzoni edite e le due inedite:

Il senso di ogni cosa (da Ancora Barabba del 2010);

Melodia di giugno (da Ancora Barabba nel 2010);

Nun c’ho niente;

Voglio stare con te;

Sangue nelle vene (da Ancora Barabba del 2010);

Intanto (da Pace del 2017);

Domani (da Domani del 2008);

L’illusione feat. Febo (da Via delle Girandole 10 del 2015);

Non è la stessa cosa (da Pensa del 2017);

Canzone giusta (da Fabrizio Moro del 2000);

21 anni (da Pensa del 2007).

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Italia: “Si tratta di una raccolta di canzoni d’amore che sono già state edite in passato, ma non hanno avuto i riflettori puntati su di esse: le ho prese dal cassetto, riprodotte e ricantate. Ci sono brani anche molto vecchi, di 15 anni fa, cui voglio dare una nuova scena. La raccolta s’intitolerà Canzoni d’amore nascoste”.

In attesa di scoprire quali saranno le chicche scelte dal cantautore di San Basilio per il suo nuovo progetto, andiamo a riascoltarci insieme uno dei suoi brani più amati, che di certo non farà parte del prossimo album in uscita.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it