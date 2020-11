Emanuela Folliero e la morte dell’ex Stefano D’Orazio: ‘E’ successa una cosa incredibile’

La conduttrice racconta di aver trovato un regalo del batterista dei Pooh poche ore prima della sua scomparsa. I due hanno avuto una relazione di due anni, poi erano diventati amici

Emanuela Folliero è davvero addolorata per la morte di Stefano D’Orazio. I due dopo aver avuto una relazione di due anni erano infatti diventati molto amici. La conduttrice ha avuto la terribile notizia tramite la chiamata di un amico. Intervistata da Corriere della Sera ha però rivelato che solo poche ore prima



della scomparsa del batterista dei Pooh (che aveva 72 anni) è successa una cosa “incredibile”.

“La cosa incredibile è stato il giorno prima. Stavo sistemando un armadio e ho trovato una scatoletta con dentro regalini del battesimo di mio figlio, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto ‘Ad Andrea, tuo Stefano’. Una catenina che non vedevo da 12 anni. Ho avuto un brivido. A Stefano piaceva tanto mio figlio Andrea. Pure mio marito che è un super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e l’abbiamo appesa in cucina. Certo è tutto così strano, che ancora non ci credo”, ha fatto sapere la 55enne.

Il noto volto tv non ha potuto partecipare ai funerali: “Io sono a Milano, il funerale è stato a Roma. Ho mandato una corona di fiori a nome mio, di mio marito e di mio figlio e oggi alle 15.30 sono andata in chiesa e col pensiero sono stata li con loro e ho detto la mia preghiera personale”. La vedova Tiziana D’Orazio è una sua amica, come lo era Stefano: “È una cara amica e ci siamo piaciute subito quando ci siamo conosciute. Ci siamo scritte in questi giorni, è una donna distrutta. Poi in questo periodo morire da soli è terribile”.

L’ultima volta che Emanuela aveva sentito Stefano era stato a settembre: “Il giorno del suo compleanno l’11 settembre, e stava bene. Aveva solo le difese immunitarie un po’ più basse, ma stava bene. Questo maledetto virus quando si insinua in un corpo leggermente fragile, è finita. E dire che lui stava così attento”.

I due erano davvero molto, molto amici: “Soprattutto amici. Davvero in fin dei conti la nostra storia è durata solo due anni e mezzo, quindi quello che ha contato di più è stata l’amicizia, la complicità, l’allegria. Un filo che non si è mai spezzato”. E con Tiziana non ci sono mai state gelosie: “Impossibile. Mio marito era amicissimo di Stefano e io sono legatissima a Titti. Era assolutamente chiaro che tra noi c’era solo affetto e nulla più”.





