Alba Parietti al figlio Francesco Oppini: «Fare la mamma non è facile»

La showgirl è intervenuta in diretta per incontrare il figlio, recluso nella Casa del «Grande Fatello Vip»: «Qui dentro mi è venuta la voglia di fare il padre e Cristina è la donna giusta», le ha detto il ragazzo, lasciandola senza parole

Una mediazione televisiva è servita perché Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, rivelasse alla madre il proprio desiderio di paternità. «Quando ti ho consigliato di venire al Grande Fratello ti ho detto: “Vai come se andassi a fare il militare”. Pensavo fosse utile alla tua carriera di telecronista e invece sono venute fuori parti di te importanti, parti che mai avrei creduto riuscissi a mostrare», ha detto la Parietti al figlio, che lunedì sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, ha potuto sorprendere con un incontro a distanza.

«È strano riuscire a dirsi le cose solo adesso grazie al Gf e non esserci riusciti prima», ha continuato la showgirl, mettendo in luce le gioie e dolori di un rapporto che Oppini ha detto essersi consolidato grazie alla lontananza.

«Noi abbiamo un rapporto bello, ma difficile. A 38 anni, ho capito che devo risolvere i miei problemi con te. Pensa, adesso vorrei abbracciarti e prima non lo facevo mai. Ti devo dire una cosa che aspetti da tanto tempo: qui dentro mi è venuta la voglia di fare il padre e Cristina (Tomasini, ndr) è la donna giusta», ha risposto Oppini, lasciando la madre senza parole. «Francesco, io ho solo te, fare la mamma non è facile, a volte manca il tempo per dire ti voglio bene, ma ricorda che quando il tempo finisce, finisce. E resta il rimpianto», il monito della Parietti, che al figlio ha voluto dare un ultimo consiglio prima di congedarsi: «Non aver paura, non essere piccolo borghese, se vuoi baciare Tommaso (Zorzi, ndr), bacialo. Ti fai le paranoie? Beh, te ne sei fatte troppe per un senso e poche per un altro. Hai detto tante cretinate».

VanityFair