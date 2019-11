Nuova reunion di «Friends», Monica e Chandler ancora insieme

Dopo la cena di gruppo testimoniata dalla foto di Jennifer Aniston, ora è Courteney Cox a postare un tenero selfie insieme a Matthew Perry: «Veramente amici»

«Real friends».

L’hashtag di Courteney Cox si adatta perfettamente alla foto: l’attrice americana, infatti, ha postato su Instagram un tenero selfie insieme al collega Matthew Perry, storico compagno nella serie tv «Friends».

«Indovinate con chi ho pranzato oggi», scrive nella didascalia, aggiungendo «I know», l’intercalare tipico della suo personaggio, Monica Geller.

«Non potrei essere più felice».

Al suo fianco Perry, appunto, aka Chandler Bing, che nella leggendaria sitcom formava una delle coppie principali proprio insieme a Monica. «Fortunata», è il commento di un altro membro del cast, Lisa Kudrow, che nello show era Phoebe Buffay, «belle persone».

Non poteva mancare ovviamente l’apprezzamento di Rachel Green, ossia Jennifer Aniston: «Matty», esclama aggiungendo tre cuoricini, «vi amo».

Proprio Jen, sbarcata di recente sui social, aveva fatto il suo debutto postando l’immagine che testimoniava una reunion del cast di «Friends». «E ora siamo amici anche su Instagram», ha scritto nella dida, mandando letteralmente in tilt la piattaforma. «Nessuno era mai riuscito a raggiungere un milione di follower in appena 5 ore e 16 minuti», scrive Guinness World Record, «battuta Meghan Markle».

Naturalmente, questa serie di foto ha attirato l’attenzione dei tanti fan che vorrebbero un reboot di «Friends», sullo stampo di ciò che hanno fatto gli attori di «Beverly Hills 90210».

Al momento, però, non c’è niente all’ orizzonte: «Secondo me fare un sequel rovinerebbe l’originale», ha commentato Jennifer.

«Il mio incubo è realizzare un nuovo “Friends” che non interessi a nessuno», le ha fatto eco Perry.

«Comunque quando stiamo insieme ridiamo tantissimo, come abbiamo sempre fatto». Senza parlare troppo di progetti e lavoro: amicizia vera.

Vanityfair.it