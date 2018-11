Stasera torna, su Rai1, “Portobello”

Nuova serata in compagnia di Portobello: a dar vita al mercato pazzarello di Rai1, stasera dalle ore 20.35 sarà, come sempre, Antonella Clerici, affiancata in studio da Carlotta Mantovan e in collegamento, da esterna, Paolo Conticini.

Ospiti del terzo appuntamento saranno Luciana Littizzetto, che con la sua ironia commenterà invenzioni ed inserzioni, e Amadeus che lascerà le sue solite vesti di conduttore televisivo, per assumere quelle d’inserzionista.

Nuove e stravaganti idee saranno protagoniste di Portobello, tra le tante sarà presentato il pannolino intelligente, che avvisa la mamma, tramite app, quando il bimbo deve essere cambiato e sarà lanciato un sondaggio focalizzato su un oggetto misterioso. Tra gli inserzionisti ci sarà chi parlerà di ufo, un vescovo, ex cappuccino, che tornerà al mercatino di Rai1 dopo trent’anni, la prima volta si presentò, infatti, al cospetto di Enzo Tortora. Non mancheranno, come sempre, i sentimenti: una signora, legata al passato, arriverà a Portobello per cercare il suo primo amore. In ultimo, l’ormai nota sfida con l’icona del programma, il pappagallo dal becco giallo, chi vorrà potrà cimentarsi nell’ardua impresa di fargli pronunciare la parola: “Portobello”.