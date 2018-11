Domani non perdete l’appuntamento con “Melaverde”, in onda su Canale 5

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio organizzato dal grande Edoardo Raspelli, che in ogni puntata si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra.

Come ormai ben sapete, Melaverde è diviso in due parti: nella prima si raccontano le storie classiche che hanno segnato il passato recente del programma; nella seconda invece si dà spazio ad un nuovo acquerello di emozioni, che narrano la vita di uomini e donne che si operano per valorizzare il settore dell’agroalmentare.

Ma, scendendo nel dettaglio, cosa si vedrà nella prossima puntata?

Per lo spazio dedicato alle storie, Edoardo Raspelli ci porterà in provincia di Trento lungo i sentieri della val di Fiemme, esattamente a Daiano ,sopra Cavalese, dove oltre 50 anni fa Il sig. Tito Braito iniziò a lavorare le carni e a creare prodotti tipici della tradizione trentina. Il suo segreto era nascosto in piccoli gesti come la selezione di materie prime di qualità, la creazione del giusto mix di sale e spezie per il massaggio delle cosce, un’affumicatura dolce e tanta pazienza. Nasceva così quello che oggi è definito il principe della montagna: lo speck. Oggi la vecchia stalla, un tempo adibita agli animali, è diventata il “Maso dello Speck” dove Claudio, figlio di Tito, ripercorre tutte le fasi artigianali imparate dal padre riproponendo così gli stessi sapori di un tempo! Ma le sorprese non finiscono qui infatti scopriremo come nascono anche altri prodotti tradizionali come il Kaminwurz, un “salamino” ottimo per una merenda, diverse tipologie di wurstel e molti altri prodotti poi venduti nei diversi spacci/negozietti sparsi sul territorio o serviti nel ristorante del maso.

Nello spazio canonico di Melaverde Edoardo Raspelli sarà in Romagna, nelle campagne di Forlì, all’interno dell’azienda “Orto Mio”, leader nella produzione di piante aromatiche e da orto, destinate non a professionisti del settore ma a tutti quelli che per passione, per hobby, decidono di coltivarsi qualche verdura e qualche ortaggio. Si spiegherà anche come un orto si possa fare anche a casa nostra e non solo in primavera e in estate ma anche per tutto l’inverno, sia in giardino sia in vaso sul balcone. Insomma tanti consigli e curiosità per poter produrre a casa nostra i nostri ortaggi e insalate preferite.