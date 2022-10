Totti-Blasi, la prima udienza in Tribunale il prossimo 14 ottobre

E’ stata fissata l’udienza davanti al giudice civile per decidere delle ormai celeberrime borsette di Ilary Blasi, sparite dalla cabina armadio della villa dell’Eur come pegno dopo che ,a quanto raccontò Totti, la conduttrice aveva preso i suoi Rolex dalla cassetta di sicurezza

La guerra dei Rolex e delle borse finisce in tribunale. E, a quanto pare, c’è già un data. Venerdì 14 ottobre 2022 è stata fissata la prima udienza davanti al giudice civile per decidere delle ormai celeberrime borsette di Ilary Blasi, sparite dalla cabina armadio della villa dell’Eur come pegno dopo che, a quanto aveva raccontato Totti, all’indomani della decisione di lasciarsi, l’ex moglie gli avesse sottratto l’intera collezione di orologi.

Ilary, ora, richiede l’immediata restituzione. A scriverlo è il Corriere della Sera. La collezione di Dior, Gucci e Chanel risulta infatti al momento irreperibile. Nei giorni scorsi l’avvocato Alessandro Simeone, che difende Ilary, aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse. E il prossimo 14 ottobre il giudice esaminerà il caso. Anche Totti, ovviamente, intende recuperare il lotto di costosi orologi svizzeri che l’ex n.10 ha comprato negli anni. Perciò presenteranno a breve analogo ricorso per riavere la ricca collezione.

Una querelle su cui nei giorni scorsi è stata la stessa Ilary a tornare, pubblicando una storia su Instagram davanti al negozio Rolex di via Condotti a Roma, mimando con ironia e un grande sorriso, il gesto di chi si prende qualcosa.