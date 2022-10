Taylor Swift, annunciato un duetto con Lana Del ReTaylor Swift, annunciato un duetto con Lana Del Rey

La quarta traccia del nuovo album Midnights vedrà Taylor Swift duettare con Lana Del Rey

Venerdì 21 ottobre Taylor Swift pubblicherà il nuovo album Midnights. In attesa dell’uscita, la cantante ha intrattenuto il pubblico con un format su Tik Tok svelando i titoli delle tracce contenute all’interno del disco.

L’ultimo brano annunciato è stato Snow On The Beach in collaborazione con Lana Del Rey.

LANA DEL REY, LA TRACKLIST COMPLETA DI MIDNIGHTS

Cresce sempre di più l’attesa per il nuovo lavoro di una delle cantanti più amate al mondo. A distanza di due anni dalla distribuzione di Folklore ed Evermore, la voce di Shake It Off è pronta al grande ritorno.

In questi giorni Taylor Swift ha accompagnato i fan verso l’uscita del disco rivelando i titoli delle tredici tracce, l’ultima annunciata è stata la collaborazione con Lana Del Rey, ovvero Snow On The Beach.

Ecco la tracklist completa di Midnights:

Lavender Haze Maroon Anti-Hero Snow On The Beach You’re On Your Own, Kid Midnight Rain Question… ? Vigilante Shit Bejeweled Labyrinth Karma Sweet Nothing Mastermind