Madonna su Tik Tok: “Sono gay”. Coming out o provocazione?

Madonna ha pubblicato un video su Tik Tok, subito diventato virale, in cui sembra fare coming out: nel filmato si vede la 64enne cercare di lanciare delle mutandine rosa in un cesto. “Se non ci riesco, vuol dire che sono gay”, commenta. Le mutande finiscono fuori dal cesto e compare la scritta: “Non ce l’ho fatta, vuol dire che sono gay”. In molti si chiedono se si tratti di un gioco o di una via scherzosa per dire qualcosa di vero.

VITA PRIVATA ED ESIBIZIONI

Nel corso della sua vita la popstar ha avuto partner maschi: fra questi il cantante Prince e gli attori Sean Penn e Warren Beatty. Durante le sue esibizioni ha invece baciato anche donne: Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears. Tuttavia, la vena provocatoria di Madonna è celebre, e potrebbe essere alla base del filmato in questione.