Le nozze di Louis Sarkozy, insieme le ex first lady Carla Bruni e Cecilia

Il sì del figlio dell’ex presidente francese Nicolas riunisce le due signore

Louis Sarkozy, figlio dell’ex premier francese Nicolas Sarkozy e della ex moglie Cecilia Ciganer-Albeniz, ha sposato Natali Husic, modella e sua fidanzata da cinque anni, nel primo weekend d’autunno nel borgo di Gordes in Provenza. Per le nozze oltre al padre, si sono ritrovate insieme le due ex first lady Carla Bruni e Cecilia. La bella reunion di famiglia è stata immortalata dai paparazzi del settimanale “Chi” che li hanno beccati in un’atmosfera romantica e serena.

Su una collina nel cuore della Provenza Louis Sarkozy si è fatto accompagnare dalla madre Cecilia Ciganer-Albeniz, 64 anni, elegante e sorridente in tailleur nero con giacca rosa dalle bordature nere, sandali dai tacchi alti e pochette in mano. Nicolas Sarkozy, 67 anni, invece è arrivato mano nella mano a Carla Bruni. La modella 54enne di origini italiane indossava un tubino color crema con décolleté ai piedi abbinate e un cappottino nero sulle spalle. Romantica e deliziosa, la sposa è arrivata a bordo di una due cavalli bianca e rossa.

Alle nozze ha partecipato tutta la famiglia allargata di Sarkozy

Nicolas Sarkozy ha partecipato al matrimonio del suo terzogenito insieme alla moglie Carla Bruni e alla loro figlia, Giulia, 10 anni. C’era anche il secondogenito dell’ex premier, Jean Sarkozy, avuto dalla prima moglie Marie Dominique Culioli; assente invece il primogenito Pierre per motivi di lavoro.

Cecilia Attias si è fatta accompagnare dal marito Richard Attias, con cui si è sposata nel 2008 dopo il divorzio dall’ex presidente francese. C’erano le figlie Judith e Jeanne-Marie, nate dall’unione di Cecilia con Jacques Martin, e i nipotini.

La separazione tra Nicolas Sarkozy e Cecilia

Ebbe un grande risalto mediatico l’addio di Nicolas Sarkozy dalla first lady Cecilia nel 2007. Il presidente era da poco entrato all’Eliseo quando la coppia annunciò di volersi lasciare. Finirono sulle riviste i 20 anni insieme tra tradimenti e rancori. Poi lei si trasferì a New York insieme al nuovo marito Richard Attias, sposato nel 2008, e al figlio Louis Sarkozy che allora aveva 10 anni.

L’incontro con Carla Bruni

Pochi mesi dopo il divorzio, Nicolas Sarkozy incontrò la modella italiana Carla Bruni e se ne innamorò perdutamente. Il 2 febbraio 2008 l’allora premier francese e la modella italiana si giurarono amore terno nella residenza presidenziale della Lanterne a Versailles. Sarkozy è stato presidente dal 2007 al 2012, accanto a lui Carla Bruni che ha sempre creduto in quell’uomo che le aveva fatto perdere la testa. “E’ un tipo super alfa – ha detto di Nicolas in una recente intervista – Ma è anche l’uomo più dolce e gentile del mondo. E soprattutto è così sexy! Non litighiamo quasi mai, perché siamo entrambi forti e guardiamo le cose in modo molto positivo”. Quando la Bruni ha incontrato Nicolas Sarkozy non credeva nel matrimonio ma lui le ha fatto cambiare idea in fretta e la loro storia va alla grande: “Facciamo sesso in maniera fantastica” ha detto. Dalla loro unione è nata Giulia, che ora ha 10 anni. Carla Bruni è anche mamma di Aurelien Enthoven, 21 anni, avuto da una relazione precedente.