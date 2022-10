Film stasera in TV da non perdere lunedì 10 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 10 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Il sesso degli angeli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli in una commedia. Un sacerdote scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

La musica nel cuore – August Rush, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Freddie Highmore protagonista di una storia in cui un bambino cerca di ritrovare i suoi genitori.

Il sesso degli angeli, ore 21:45 su Sky Cinema Comedy

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli in una commedia. Un sacerdote scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Un sapore di ruggine e ossa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Marion Cotillard è un’addestratrice di orche vittima di un incidente che ritrova la forza di vivere grazie a un legame sentimentale.

Joker, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Uno straordinario Joaquin Phoenix in questo film stand-alone che riscrive le origini del noto villain DC Comics.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Ange & Gabrielle – Amore a sorpresa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Patrick Bruel e Isabel Carrè in una romantica commedia degli equivoci.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Point Break – Punto di rottura, 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult – oggetto anche di remake – con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Un investigatore FBI si infiltra in un gruppo di surfisti per sgominare una banda di rapinatori.

The Amazing Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Primo reboot della saga dell’Uomo Ragno, con Andrew Garfield ed Emma Stone.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Aquaman, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pellicola stand alone del personaggio DC Comics interpretato da Jason Momoa. Arthur Curry scopre la sua identità e il destino che lo attende.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Limitless, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Bradley Cooper e Robert De Niro in un action. Uno scrittore assume una droga che ne potenzia le capacità mentali.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Green Book, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film premiato con l’Oscar e con protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali. La storia vera di un buttafuori che si ritrova a fare da autista a un raffinato musicista di colore.

Belfast, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kenneth Branagh dirige un film autobiografico. La lotta tra cattolici e protestanti turba l’infanzia di un bambino.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Sopravvissuti, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale in una serie tv che racconta l’epopea pre e post naufragio di alcune persone.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:20 su Italia 1

Jennifer Garner protagonista di un film d’azione nel quale una donna si fa giustizia da sola dopo lo sterminio della sua famiglia.

True Lies, ore 21:15 su La7

Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis in una spy comedy. Un marito apatico è in realtà un agente segreto la cui moglie sarà rapita.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.