Da Lizzo a Julia Roberts, le star americane in campo per le elezioni di metà mandato USA

Julia Roberts indossa la maglia “I am a voter”, Hailey Bieber pubblica un video per ricordare a tutti gli americani di registrarsi e votare il prossimo 8 novembre, con dettagli su chi e cosa si sceglie. Harry Styles regala biglietti dei suoi concerti per chi vota alle elezioni di metà mandato, e John Legend fa un accorato appello alla comunità afroamericana. A meno di un mese dalle Midterm elections negli Stati Uniti, le star scendono in campo con un imperativo: andate tutti a votare!

Da Julia Roberts a Harry Styles, Viola Davis e la giovanissima cantante Gayle. Quando il voto si fa serio, le star americane scendono in campo. Con un obiettivo: chiedere ai cittadini statunitensi di registrarsi e andare a votare alle elezioni di metà mandato. Non è la prima volta, ma probabilmente questa è la più sentita e partecipata e mai, come prima, tante celebrities avevano preso una posizione così netta. Ultima, ma solo in ordine di tempo, Hailey Bieber, modella e moglie di Justin Bieber che, in un video pubblicato sui suoi profili social, invita tutti ad andare a votare il prossimo otto novembre.

IN CAMPO ANCHE JOHN LEGEND, CINDY LAUPER E LIZZO

Un accorato appello alla comunità afroamericana e a chi è stato in carcere ma ora ha il diritto di voto è quello di John Legend, artista che non ha mai nascosto il suo impegno in politica e il suo sostegno incondizionato a Barack Obama e Joe Biden. Come del resto Chris Paul, star del basket americano, sceso in campo a fianco di Michelle Obama che, dopo otto anni alla Casa Bianca, continua ad essere molto impegnata in politica. Vicina, da sempre, all’ex first Lady anche Lizzo, cantante cresciuta a Houston, che in ogni suo concerto ricorda le battaglie per cui combatte, a partire dal diritto di aborto. Come del resto l’indimenticabile Cindy Lauper, che con l’attrice Laura Dern, ricorda a tutti che non solo “girls just wanna have fun”, ovvero le ragazze vogliono solo divertirsi, come dice una sua canzone. Ma soprattutto vogliono fundamental rights, diritti fondamentali. Diritti, ma anche doveri. O meglio: la verità, dovere di ogni ufficiale di Star Trek, a cui si appellano i volti simbolo della celebre serie televisiva in un video, in cui chiedono la collaborazione di tutti in un momento così critico. Nell’attesa dell’8 novembre, però, il saluto dei protagonisti: “Lunga vita e prosperità” suona quasi come un augurio profetico