Al “Grande Fratello Vip” Edoardo Donnamaria difende la storia con Antonella Fiordelisi

Al giovane conduttore non sono andate giù le parole di Amaurys Perez e Charlie Gnocchi

Al “Grande Fratello Vip” sembra stia nascendo la prima coppia, quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Edoardo ammette che, se non fosse stato immune, avrebbe nominato Amaurys Perez: “Non mi è piaciuto come ha parlato di lei, è invidioso e malizioso”. Charlie Gnocchi, invece, pensa che sia Edoardo quello bugiardo e ad Alberto svela: “Ha una fidanzata fuori”.

In puntata Amaurys Perez ha nominato a sorpresa Edoardo: “Nessuno se l’aspettava, neanche io me l’aspettavo che Amaurys facesse il mio nome”. Il conduttore rivela però che, se Orietta non lo avesse reso immune, lo avrebbe nominato a sua volta: “Non per qualcosa che ha fatto a me, ma non mi piaciuto come ha parlato di Antonella. Dice che lei sta giocando con me. Le persone non sono contente delle cose belle degli altri”.

In studio Sonia Bruganelli ha messo sotto accusa il comportamento “piacione” di Edoardo con le donne della Casa. “Non si fida di lui, chissà perché traspare questo?”, si domanda Antonella. Edoardo è convinto che le persone intorno a lui avranno sempre da ridire sul suo conto, quindi si promette di lasciarsi scivolare addosso le critiche e di concentrarsi solo sulla sua bella storia con Antonella.

Per il ragazzo parlare di amore è ancora prematuro e anche Wilma Goich è convinta che sia comunque bello e importante avere una persona con cui condividere un legame speciale dentro la Casa. “Non è amore, l’amore si costruisce”, chiarisce Edoardo che vuole costruire la loro relazione un gradino alla volta: “Mi piace, sto bene con lei. Non c’è una cosa di lei che mi dà fastidio”.



Sebbene i legami che nascono dentro la Casa più spiata d’Italia siano sempre molto forti, la vera prova del nove ci sarà quando l’occhio delle telecamere si spegnerà. “Bisogna vedere fuori se continua” commenta Wilma Goich. I due vivono infatti in due città diverse, Edoardo a Roma e Antonella a Milano, e la distanza tra loro sembra già essere fonte di preoccupazione per il giovane conduttore.



Anche Charlie Gnocchi ha avuto da ridere sulla coppia ma, a differenza di Amaurys Perez, pensa che sia Edoardo Donnamaria a giocare con la modella. “Se tu fossi innamorato di Antonella sarei molto contento”, ha infatti dichiarato lo speaker, lasciando intendere che non crede in un suo reale interesse al momento. “Uno come Charlie è il tipo che può rosicare per questa cosa. Tra uomini c’è sempre un po’ d’invidia quando uno sta bene con una donna. Tra donne invece no, a meno che non ci sia la gelosia di mezzo”.



Dopo cena Charlie spiega ai compagni perché non è convinto dei sentimenti del ragazzo e stuzzica la curiosità dei presenti: “Ho sbagliato! Ho detto il suo segreto…”. Alberto si mostra confuso e afferma di continuare a non capire. Il comico gli fa segno di avvicinarsi per dirglielo all’orecchio e rivela che il bel conduttore romano fuori dalla Casa ha già una fidanzata. Alberto alza le mani e si mostra senza parole, una rivelazione inaspettata che sicuramente non passerà inosservata in Casa. Sarà vero o è uno degli scherzi del comico?