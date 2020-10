Melissa Satta e Boateng (di nuovo) alla fine del loro matrimonio?

Il condizionale è d’obbligo ma gli indizi sembrano esserci tutti. Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng l’amore sarebbe arrivato al capolinea definitivamente. A oltre un anno di distanza dalla riconciliazione messa in atto dalla coppia, dopo l’annuncio di divorzio del 2019, il tentativo di riunire la famiglia sembrerebbe essere fallito. A insinuare il dubbio che tra l’ex velina mora e il calciatore di origini ghanesi tiri nuovamente aria di crisi è il settimanale Oggi, che svela il periodo complicato che Melissa Satta e Boateng starebbero attraversando. Che la coppia non navigasse in

acque serene lo si era intuito già da inizio anno. A febbraio, poco prima della quarantena, Melissa Satta aveva affidato ai social network un messaggio sibillino: “Non sempre le cose vanno come vorremmo”. Parole che avevano fatto pensare al peggio i fan della coppia, ma che invece nascondevano i timori per il trasferimento di Boateng alla squadra di calcio del Besiktas a Istambul. Per limitare i problemi legati alla distanza la Satta e il figlio Maddox si erano trasferiti in Turchia insieme a Boateng, ma sembra che questo non sia bastato a salvare il loro matrimonio.

Nessuna conferma né smentita è arrivata al momento da parte dei diretti interessati ma alcuni indizi seminano dubbi. Sui social e nella vita reale i due si fanno vedere insieme sempre più di rado e c’è chi è pronto a giurare che i due sia lontani già da diversi mesi. L’ultima foto social – che li mostra insieme felici e sorridenti – risale al 19 agosto scorso in Sardegna. Poi più niente. Melissa ha scelto di circondarsi dell’affetto del figlio e di quello delle amiche più care, prima tra tutte l’ex gieffina Simona Salvemini.

La fine del matrimonio, annunciata nel gennaio 2019, era stata vissuta dall’ex velina sarda come “un fallimento”. In un’intervista rilasciata a Verissimo dopo il riavvicinamento con il marito Melissa Satta aveva raccontato: “L’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”. Nonostante gli sforzi e il desiderio di riunire la famiglia e ritrovare l’amore di un tempo, però, sembra che la storia d’amore tra Melissa Satta e Boateng non sia destinata a proseguire.

Novella Toloni, ilgiornale.it