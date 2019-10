Tra Alessandro Borghi e Irene Forti è amore

Alessandro Borghi è uno dei giovani attori più promettenti della scena cinematografica italiana ma è anche uno dei più desiderati dal pubblico per la sua avvenenza.

Recentemente ha fatto notizia per le sue dichiarazioni sul mondo omosessuale, molto apprezzate, che l’hanno fatto apprezzare ancora di più. Per lungo tempo è stato sentimentalmente legato a Roberta Pitrone, sexy modella, covergirl e influencer, finché la loro storia non è giunta al capolinea la scorsa primavera.

Borghi non ama parlare della sua vita privata e ha sempre mantenuto un basso profilo per quanto concerne le sue relazioni ma da quest’estate è stato beccato più di una volta con una bellissima giovane mora. Lei è Irene Forti, laureata alla Luiss, di origine romana ma residente a Londra. Secondo molti, la loro sarebbe dovuta essere una storia destinata a sfiorire ai primi freddi e, invece, il settimanale Chi li ha incontrati in questi giorni più felici e innamorati che mai per le vie di Roma.

Baci appassionati, tenere carezze e gesti d’amore sembrano dire ben altro a distanza di qualche mese. Nelle fotografie condivise dal settimanale di Alfonso Signorini, Irene Forti indossa la t-shirt che Borghi sfoggiava durante una delle loro prime uscite insieme, segno di grande complicità tra i due. Nelle scorse settimane, inoltre, la coppia è stata intercettata alle sfilate di Milano. In particolare, Alessandro Borghi ha preso parte all’evento organizzato da Gucci e al suo fianco c’era proprio Irene Forti. Per l’attore, la presenza al fashion show di Gucci non è la solita timbratura del cartellino, perché Borghi è amico fraterno di Alessandro Michele, direttore creativo della maison italiana.

La storia d’amore tra Alessandro Borghi e Irene Forti prosegue, quindi, a gonfie vele ma c’è l’ostacolo della distanza. L’attore pare stia cercando di convincere la sua dolce Irene a lasciare Londra per tornare in Italia e vivere con lui, in modo tale da creare una quotidianità e una continuità a questo rapporto che sembra aver messo solide basi ma non aspetta altro che crescere ancora.

Francesca Galici, Ilgiornale.it