Stasera andrà in onda, su Focus, lo speciale “Cosa succede ai nostri ghiacciai”?

“Focus”, la rete tematica free Mediaset al 35 del telecomando, dedicata alla divulgazione e diretta da Marco Costa, prende ancora una volta spunto dall’attualità – in questo caso le sorti del Ghiacciaio del Planpincieux – per confezionare lo speciale dedicato al Monte Bianco «Cosa succede ai nostri ghiacciai?», in onda alle ore 21.15.

Il giornalista e divulgatore Luigi Bignami – che ha documentato sul campo, con immagini di straordinario impatto, le condizioni del ghiacciaio, il lavoro delle guide alpine e dell’intero sistema di monitoraggio e sicurezza, approntato fin dallo scorso agosto – si confronta con esperti sul tema dello scioglimento dei ghiacciai del nostro arco alpino.

Sono la professoressa Guglielmina Diolaiuti, glaciologa e climatologa dell’Università degli Studi di Milano e il professor Valter Maggi, geologo dell’Università Milano Bicocca, entrambi tra i massimi specialisti italiani in materia ed autori di approfondite ricerche sullo stato di salute delle montagne italiane.

Il programma di Bignami, grazie ad immagini fornite dai satelliti ESA, dà modo ai telespettatori di rendersi conto del pericolo che stanno correndo i ghiacciai artici e quelli dell’Himalaya, entrambi fondamentali riserve per il Pianeta.

Ma il killer dei più grandi ghiacciai del mondo è noto: si tratta del riscaldamento globale, fenomeno intrinsecamente legato ai livelli di CO2 immessi nell’atmosfera.

E l’Effetto Serra, non solo scioglie le riserve di ghiaccio del Pianeta, ma altera pesantemente il sistema delle correnti oceaniche, mette a rischio la vita marina, impatta negativamente sui fenomeni atmosferici e rende devastanti le perturbazioni.

La consapevolezza del rischio inizia ad essere diffusa, se non altro nella società occidentale.

Ma cosa è possibile fare, concretamente, per invertire la rotta? A quale prezzo e per chi? Ma, prima di tutto – anche immaginando di trovare l’intesa politica per un intervento rapido e su scala globale -, siamo ancora in tempo?