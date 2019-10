‘American Gods’ riparte: Amazon Prime Video ha annunciato l’inizio delle riprese, a Toronto, della terza stagione della serie. Nella terza stagione lo showrunner Charles ‘Chic’ Eglee, porterà gli spettatori nel nevoso e idilliaco paesino di Lakeside in Wisconsin con le nuove guest star Dominique Jackson (‘Pose’) nel ruolo di Ms. World, una incarnazione del famoso Mr. World, e Eric Johnson (‘The Girlfriend Experience’, ‘Vikings’) nel ruolo di Chad Mulligan, capo della polizia di Lakeside oltre ai già annunciati Marilyn Manson (‘Salem’, ‘Sons of Anarchy’) nel ruolo di Johan Wengren e Blythe Danner (‘Huff’, ‘Will & Grace’) alias Demetra, ed Herizen Guardiola (‘The Get Down’) nei panni di Oshun. Anche Ashley Reyes (‘Night Has Settled’) è stata confermata come personaggio ricorrente nella nuova stagione.



Tra i membri del cast delle passate stagioni che si ritroveranno nella terza si annoverano Ricky Whittle (‘The 100’, ‘Austenland’) nei panni di Shadow Moon; Ian McShane (‘Deadwood’, ‘Ray Donovan’) nel ruolo di Mr. Wednesday; Emily Browning (‘Sucker Punch’, ‘The Affair’) interprete di Laura Moon; Yetide Badaki (‘Aquarius’, ‘This Is Us’) nel ruolo di Bilquis; Bruce Langley (‘Deadly Waters’) nei panni di Technical Boy; Crispin Glover (‘Back to the Future’) come Mr. World; Omid Abtahi (‘Damien’, ‘Legends’) nel ruolo di Salim; Peter Stormare (‘Fargo’, ‘Prison Break’) interprete di Czernobog; Demore Barnes (’12 Monkeys’, ‘Waco’) come Mr. Ibis; e Devery Jacobs (‘Cardinal’, ‘The Order’) nel ruolo di Sam Black Crow.

‘American Gods narra della guerra tra antichi dei che affondano le loro radici nella mitologia e i nuovi dei, nati con le nuove tecnologie. L’ex detenuto Shadow Moon ha seguito per due stagioni il suo misterioso capo Mr. Wednesday (alias lo scandinavo padre di tutti gli dei Odino) attraverso tutto il paese per scoprire solo alla fine dell’ultima stagione che l’antico dio è in realtà suo padre. La terza stagione seguirà Shadow nei suoi tentativi di allontanarsi da questa realtà e affermarsi come uomo, si rifugia così nel nevoso e idilliaco paesino di Lakeside in Wisconsin, dove potrà scoprire un oscuro segreto ed esplorare le vie della sua essenza divina. Guidato in questo percorso spirituale dal dio dei suoi antenati neri, Orishas, Shadow deve decidere chi è veramente: un dio in cerca di venerazione o un uomo al servizio della comunità.

