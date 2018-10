Vittorio Sgarbi Vs Mario Giordano, lite a Cartabianca

Vittorio Sgarbi e Mario Giordano sono stati protagonisti di una lite a Cartabianca a causa dei diversi punti di vista sul caso Riace. La replica di Bianca Berlinguer.

Vittorio Sgarbi e Mario Giordano si sono resi protagonisti di una vera e propria lite nell’ultima puntata di Cartabianca, trasmissione di Raitre condotta da Bianca Berlinguer. L’argomento di contesa è stato l’arresto del sindaco di Riace, che ha dato il via di un botta e risposta furioso, nel quale sono state chiamate in causa anche altre questioni quali il rispetto della Legge, le Brigate Rosse fino a menzionare Matteo Salvini. L’inizio della contesa è stato un cartello mostrato da Giordano con un accostamento alle Brigate Rosse: “Anche le BR dicevano di violare la Legge in nome di un bene superiore”. Il giornalista Mediaset ha chiarito: “La nostra bussola è il rispetto della Legge, la disobbedienza civile non si fa di nascosto, ma davanti alle telecamere correndo dei rischi. La legge è sacra”. Parole alle quali Sgarbi, furente, ha replicato: “La legge non è sacra, la legge non è sacra, testa di ca**o. Il sacro riguarda Dio, la legge la fanno gli uomini, imbecille. Se la legge è sacra, è sacra anche la persecuzione degli ebrei”.La lite a Cartabianca tra Vittorio Sgarbi e Mario Giordano è proseguita, rendendo necessario l’intervento di Bianca Berlinguer. La conduttrice prima ha cercato di placare le acque con gentilezza, poi si è avvicinata al critico d’arte, minacciando di farlo allontanare dallo studio: “Non voglio sentire parolacce e insulti, chiaro? Chi le dice va fuori”. E poi ha lanciato un ultimatum al suo ospite (fortunatamente Giordano si trovava in collegamento da Milano e non si trovava in studio): ““Basta, la butto fuori veramente”, ha tuonato la Berlinguer. La quiete è durata solo alcuni minuti, con un’ultima accusa di Sgarbi che ha riportato alla mente l’intervista di Giordano a Matteo Salvini: “Questo qui a settembre ha intervistato Salvini, che ha attaccato Patronaggio (il pm che ha indagato il ministro per il caso Diciotti, ndr). In quel caso non ha detto che la legge è sacra, ipocrita”. Parole che hanno reso necessario nuovamente l’intervento della conduttrice, fino a quando gli animi si sono definitivamente rasserenati. Clicca qui per vedere il video dello scontro a Cartabianca.