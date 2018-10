Tiberio Timperi smentisce i presunti dissidi con Francesca Fialdini: “Non abbiamo mai litigato”

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini alla Vita in Diretta assicurano in avvio di puntata di non aver mai avuto alcun dissidio, che non è vero che litighino spesso o che, come è stato scritto da più parti, possano in qualche modo smettere di condurre insieme la trasmissione del pomeriggio di Rai Uno.

Timperi, che non ha mancato di prendersela un po’ con i giornali, e soprattutto con i siti, ha smentito qualsiasi dissidio con la sua compagna di avventura a “La Vita in diretta”. Usando prima l’arma dell’ironia, dicendo che in realtà i due litigano ogni giorno, e poi quella del sospetto, “forse il successo della trasmissione infastidisce qualcuno”, il conduttore ha cercato di chiudere una volta per tutte la questione, facendo capire che non ci sarà nessun cambio di conduzione al timone del pomeriggio di Rai Uno.

Ilmessaggero.it