Temptation Island Vip, Sossio e Ursula escono separati

Sossio e Ursula decidono di uscire divisi dal programma dei sentimenti. Ursula si sente troppo ferita

E alla fine Sossio Aruta è uscito da Temptation Island Vip a mani vuote, la sua paura più grande è diventata realtà. Sossio Aruta, infatti, prima del confronto finale aveva confessato alla single Sara di temere di finire il programma senza nessuno, precisamente si era lasciato scappare un bel “ho paura di uscire senza niente di qua e di là”. Da vero galantuomo, insomma. La sua paura più grande era appunto quella di uscire a mani vuote. Che brutta immagine se si pensa che questo è il programma dei sentimenti.

Così, con la paura di uscire da solo, tastava il terreno con la single Sara. Ma Sara, dal canto suo, non dava risposte concrete. Prima del falò si sono lasciati soltanto con un “comunque vada ci vediamo dopo”. Peccato, però, che Sara se la sia data a gambe levate e non l’abbia aspettato. Ma andiamo al falò.

Ursula Bennardo è una furia. Furia, ma ferita. Ursula ama Sossio, ma non può mandare giù tutte le umiliazioni ricevute in questi 21 giorni. Così appena si incontrano al falò sono solo scintille. ” Sapevi già che cosa mi avresti combinato? – urla Ursula – Per questo mi dicevi che dovevo essere forte? Mi hai fatta soffrire. Mi hai fatto vedere tanta schifezza. Non ti sei preoccupato un secondo di me”.

Sentendo queste parole, Sossio cerca di difendersi. Si dice ferito, umiliato, “sai quanto ho sofferto nella mia vita, non dovevi dire certe cose” e se ne salta su dicendo che “con Sara non ci ho fatto niente”. “Sì, perché lei ti ha messo un freno. Lei non ti ha voluto”, puntualizza Ursula.

Ma il loro falò di confronto è un caos, così Simona Ventura li separa e fa notare a Ursula che lei ha un sentimento per Sossio, “ma sei ferita”. Dopo qualche parola i fidanzati tornano vicini, ma non c’è modo di arrivare a un lieto fine. Ursula dice di voler uscire da sola e – per orgoglio – fa lo stesso Sossio. Ma prima di farla andare via, Aruta – da vero re leone ferito nell’orgoglio – esclama: “Esco da solo, ma esco con un sentimento. Tutta colpa tua”.

E alla conduttrice di Temptation Island Vip, rivela: “Mi sono accorto del rapporto che vorrei, io sono un cucciolo. Io attraverso Sara ho sognato il rapporto che vorrei con una donna. Cerco dolcezza. Io non avrei mai tradito Ursula. Io la volevo vivere con lei questa storia. Io sono stato umiliato”.

Ma uscito da questo falò a mani vuote, corre dalla single Sara che nel villaggio – a differenza di quello che aveva promesso – non si fa trovare. La produzione gliela fa incontrare fuori dal villaggio, ma Sara appare molto sulle sue. Due di picche in arrivo? Sarà esattamente così. “Io mi sono affezionara tanto a te – dice la single – ho iniziato a fidarmi di te. Ad oggi non mi sento quella spinta, quella infatuazione…”.

E i sogni di Sossio vanno in fumo, ma da vero orgoglioso chiude con una “perla”: “Ho voluto comunque viverti, io sapevo già tutto. Ma nei miei sogni ho immaginato di avere una storia del genere sperando che la protagonista fosse bella come te”.

Finita qui? Sì, e per Sossio la sua più grande paura diventa realtà: “Me ne esco da single. Senza Ursula e senza Sara…”.

Serena Pizzi, il Giornale