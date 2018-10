Panariello, Conti e Pieraccioni a Firenze

Al Verdi dal 28 dicembre al 13 gennaio 2019

Un ritorno sulle ali del successo, quello di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni nella loro Firenze. Alle otto serate già in programma al Teatro Verdi, dal 28 dicembre al 6 gennaio 2019, si aggiungono sette nuovi appuntamenti fino al 13 gennaio, vista l’enorme richiesta di biglietti. Tra queste è prevista la serata-evento di lunedì 31 dicembre, dove i tre festeggeranno insieme al loro pubblico l’arrivo del nuovo anno. I biglietti per le nuove date saranno in vendita da oggi, martedì 9 ottobre, online su www.ticketone.it e nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Saranno due ore di sketch, gag e battute per divertire e divertirsi: questo l’obiettivo del nuovo show teatrale di Panariello, Conti e Pieraccioni prodotto da Friends&Partners.

Ansa