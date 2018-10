Miracle Tunes, fenomeno pop giapponese

Su Boing e Cartoonito. A Genova il primo live del gruppo

Arriva in tv Miracle Tunes, adattamento europeo dell’omonima serie tv e fenomeno pop giapponese. Lo show, diretto da Roberto Cenci e prodotto da Showlab, vanta come guest star Michelle Hunziker e il comico Angelo Pintus. “Un prodotto come questo raggiunge il pieno successo quando riesce a vivere anche al di fuori dello schermo – ha detto Cenci alla presentazione della serie a Milano -.

Enrico Preziosi, patron dell’omonima azienda di giocattoli, ha creduto fin da subito in questo progetto”. La serie tv, per bambini dai 4 ai 12 anni, arriverà anche nelle piazze italiane con le esibizioni live delle Miracle. “Per volere di Preziosi – ha proseguito Cenci – il primo live si svolgerà a Genova, città colpita dalla tragedia del ponte Morandi e che sicuramente ha bisogno di positività”. L’anteprima andrà in onda sabato 13 ottobre alle 21.00 su Boing e il 14 ottobre su Cartoonito. La serie approderà poi in esclusiva Prima TV su Cartoonito dal 19 ottobre e andrà in onda ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.00.

Ansa