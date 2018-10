Mark Ruffalo “spoilera” il nuovo titolo di “Avengers 4” e… viene “licenziato”

Durante una intervista a “The Tonight Show” con Jimmy Fallon lʼattore si lascia scappare lʼindiscrezione

I telespettatori con l’orecchio più fine ed attento lo hanno sentito. Durante un’intervista a “The Tonight Show” di Jimmy Fallon quel “burlone” di Mark Ruffalo, l’Incredibile Hulk nella fortunatissima saga, avrebbe spoilerato il titolo del capitolo quattro di “The Avengers”. Si tratterebbe di “The Last Avenger”, stando alle indiscrezioni diffuse da esperti decifratori dell’audio. Ne è seguito un acceso scambio di tweet tra l’attore, Fallon e i registi, i fratelli Anthony e Joe Russo, che hanno scritto subito a Ruffalo: “Mark sei licenziato”. L’attore ha provato a riparare al danno (anche se l’incriminato titolo era stato già censurato nel video da un “beep”) con dei tweet imploranti Jimmy Fallon: “Confido nel fatto che cancellerai lo spoiler. Ti prego non mettermi nei guai con la Marvel…”. In realtà pare si sia trattato tutto di uno scherzo organizzato da Fallon e dai fratelli Russo stessi, che erano già d’accordo di far rivelare il titolo a Ruffalo durante la trasmissione, ma di censurarlo poi immediatamente. Qualcuno però, tra i telespettatori e fan più in gamba sarebbe riuscito a decifrare l’audio… Era previsto anche questo e soprattutto l’attore, che aveva già spoilerato il finale di “Infinity War”, verrà riassunto? ..”

