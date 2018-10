“Hai fatto sesso con donne morte”. E Merola querela Enrico Silvestrin

La rivelazione arriva da Lisa Fusco nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque

L’uscita dalla casa del Gf Vip di Valerio Merola non è di certo passata in sordina.E nonostante sia ormai fuori dalla porta rossa, l’astio con Enrico Silvestrin non accenna a placarsi. Stando a quanto riportato da Lisa Fusco, infatti, Merola sarebbe pronto a querelare l’ex coinquilino per i toni utilizzati da quest’ultimo durante una lite avvenuta nell’ultima puntata del Gf Vip. “Valerio Merola ha detto che lo querela – ha confesato la Fusco a Pomeriggio 5 -. Lui mi ha detto che lo denuncia per quello che ha detto. Ieri sera io ero insieme a lui, siamo stati in studio e dopo abbiamo fatto tutto il tragitto insieme perché avevamo lo stesso hotel”.

Lisa Fusco,quindi, rivela che Valerio Merola “era davvero abbattuto per quello che è successo”. Ma che cosa è stato a rattristire e soprattutto a far infuriare così tanto Merola? Silvestrin, nel corso della terza puntata del Gf, ha accusato Merola di utilizzare un atteggiamento ambiguo: “Fa tanto il maestro di stile, ma ha avuto molte cadute di stile in queste settimane. Ha raccontato delle sue avventure erotiche con donne morte”.

Accuse piuttosto forti, accuse che Merola ha prontamente smentito. I toni – come si può immaginare – si sono subito accesi e Valerio ha puntato il dito contro il Silvestrin: “C’è stata una violenza verbale, quasi fisica. Silvestrin mi ha detto che mi voleva menare”. Secca la replica durante la diretta del Gf: “È incommentabile. Mi ha messo in bocca cose che non ho detto”.

Ma la querelle non si ferma, nonostante Valerio sia fuori dal Gf. Ora passa tutto sui banchi del tribunale…

Anna Rossi, il Giornale