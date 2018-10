Gf Vip, Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez hanno avuto un flirt?

A Casa Signorini è stato lanciato uno scoop dal direttore di Chi: Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto un flirt con Jeremias Rodriguez? Le parole del diretto interessato fanno credere che ci sia stato un passato con l’influencer

C’è stato un passato tra Jeremias Rodriguez e Giulia Salemi? E’ stato Alfonso Signorini, durante la diretta web della sua trasmissione, a lanciare lo scoop che riguarda il ragazzo: il direttore di Chi non si è lasciato sfuggire l’occasione di intervistare il diretto interessato visto che l’influencer è attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip.Secondo il giornalista, infatti, ci sarebbe stato un flirt tra il più piccolo della famiglia Rodriguez e la bella italo-persiana.

Jeremias, che è stato ospite di Casa Signorini con la sorella Cecilia, non ha né confermato né smentito la notizia, anche se le sue parole sembrano lasciare intendere che un fondo di verità c’è. D’latra parte, Alfonso, da sempre segue la movimentata vita sentimentale di tuta la famiglia argentina, a partire da Belen.”Io non parlo di queste cose. Lancio la pietra e nascondo la mano. Non ci sono mai stato insieme”, ha detto il giovane che però è parso visibilmente in imbarazzo. Poi, a lasciare il dubbio nel pubblico, si sono aggiunte le parole di Cecilia, la quale ha detto “Giulia forse ha qualche problema con la mia famiglia. Lei ci ha provato anche con Andrea Iannone, ma dice che è stata lei a rifiutarlo”.

Le parole della modella argentina non sono giunte a caso: infatti, al GF Vip, la bella Giulia sta conoscendo in maniera più approfondita Francesco Monte, l’ex fidanzato di Cecilia. Insomma, c’è un intreccio di rapporti che continua ad interessare la famiglia Rodriguez, che in un modo o in un altro continua ad essere al centro del gossip nostrano. Se è vero che Jeremias e Giulia hanno avuto una relazione, di serto all’interno della casa più spiata d’Italia la notizia salterà fuori.

Inoltre, essendo stato proprio Signorini ad aver lanciato lo scoop, ed essendo quest’ultimo opinionista molto interattivo del reality, non si può escludere che il presunto flirt non diventi un argomento da trattare in puntata, dove ogni aspetto della vita personale dei concorrenti, che si verifichi fuori e dentro la casa viene sviscerato e commentato. Come reagirebbe Francesco di fronte a questa novità? Continuerebbe la sua conoscenza con la Salemi o farebbe un passo indietro dopo aver saputo che la bella italo-persiana ha avuto una conoscenza più approfondita con quello che fino all’anno scorso era suo cognato?

Tante le domende che troveranno risposta,di certo, durante le prossime puntate del Grande Fratello Vip, che ormai è entrato nel vivo con tutte le dinamiche interpersonali che interessano i suoi protagonisti. Quel che è certo è che Francesco Monte si sta delineando, come già previsto in precedenza, come uno dei protagonisti, diretti ed indiretti, del padre di tutti i reality.

Francesca Ajello, il Giornale