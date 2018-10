Ultime su “Domenica In”. Guardate l’esilarante video, dove Mara Venier fa il verso alla D’Urso

Dopo alcuni scambi indiretti sui social network, si è arrivati alla citazione diretta. Mara Venier, in un momento di «Domenica In», ha iniziato a urlare al suo pubblico che quella è una trasmissione fatta «col cuore». Un claim usato spessissimo da Barbara D’Urso, che pure, nelle scorse settimane, si era rivolta alla bionda conduttrice e alla sua trasmissione definendola semplicemente «il comptetitor» e non nominandola mai.

Tra frecciatine più o meno velenose, la sfida delle signore della domenica ha visto per le prime due settimane vincere «Domenica In» mentre nella terza c’è stato il sorpasso di «Domenica Live». Il quarto round è stato più o meno rivendicato da entrambe. Mara Venier, su Instagram, ha scritto: «Grazie a tutti, ieri è andata molto bene!!! Domenica In 15.45, Domenica Live 13.98… grazie al pubblico che ci ha seguito». Con l’aggiunta di tre smile che facevano linguaccia e occhiolino e hashtag #serviziopubblico #tvdiqualità e #emozioni vere. D’Urso, sempre su Instagram, ha commentato: «Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live!!! Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori!!!! Domeica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI!!! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità!!! Grazieeeee». E anche in questo caso, i messaggi finali sono stati consegnati agli hashtag: #auditel #laveritàvince #nonostanteildivarioiniziale #13pubblicità #tvcommerciale #ladomenicadegliitaliani #evviva #viamo #colcuore.

Corriere.it