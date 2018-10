Disney cambia tutto

Disney aspetta gli ultimi via libera per acquisire 21st Century Fox e, nel frattempo, si prepara ridisegnando i vertici della sua divisione media. Così Peter Rice, finora presidente del colosso della famiglia Murdoch, diventerà president di Walt Disney Television e co-presidente della stessa divisione Disney Media Networks. Dana Walden, a capo del network tv Fox, è in pole position per diventare president di Disney Television Studios e Abc Entertainment. Rice farà capo direttamente a Bob Iger, a.d. del colosso americano di Topolino; Walden riferirà a Rice.

Al momento l’acquisizione di 21st Century Fox da parte di Disney ha ricevuto l’approvazione dei soci di entrambe le società. Il Dipartimento di giustizia Usa ha già chiarito le sue richieste per accendere il semaforo verde. Restano da ottenere gli ok di varie autorità regolamentatorie, perlopiù non statunitensi.

ItaliaOggi