Corona-Blasi, scintille: “Usate sempre la mia immagine e non sapete farlo”

Fabrizio Corona ha attaccato su Instagram Ilary Blasi che si era schierata dalla parte della sua ex Silvia Provvedi durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: “Parlate, parlate…Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti”

Fabrizio Corona fa sempre parlare di se, anche quando in realtà non vorrebbe. L’ex marito di Nina Moric, infatti, sta assistendo in maniera passiva l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della sua ex compagna Silvia Provvedi, che insieme alla sorella Giulia, ha preso parte al reality show.Il pubblico in studio, infatti, si è schierato dalla parte della giovane di Modena che ha pianto quando le è stato mostata l’intervista rilasciata da Corona a Verissimo. In difesa di Silvia si è schierata Ilary Blasi che vedendola in lacrime è voluta intervenire: “Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”.

Corona, però, ha voluto replicare a quest’attacco e l’ha fatto attraverso i social con un commento al veleno: “Mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandi risate. Non sono come gli altri, dico sempre quello che penso. L’altra sera ho visto la puntata del GF. Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi. Quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare una serie di guai non per cose dette da chi doveva dirle, ma da altri. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene ce l’ho, non è vero che non ce l’ho. Provo a stare calmo, ho altre priorità in questo momento”. Corona, ha poi postato una sua foto su Instagam, taggando la Blasi, con la seguente didascalia: “Parlate, parlate…Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola #storytelling #vivalaliberta #ogniriferimentoèpuramentecasuale”.

Marco Gentile, il Giornale