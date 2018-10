Cecilia Rodriguez e le lacrime di Francesco Monte: “Ha fatto parte della mia vita”

Dopo le lacrime di Francesco monte a rompere il silenzio e la sua ex, Cecilia Rodriguez che interviene a “Casa Signorini”

L’edizione numero tre del GF Vip sta entrando nel vivo, anche se gli ascolti stentano ancora a decollare. All’interno della Casa i legami cominciano a farsi più stretti e i concorrenti svelano i loro punti deboli. In merito alle lacrime di Francesco Monte, che soffre ancora per la fine della storia con Cecilia Rodriguez, scende in campo l’attuale compagna di Ignazio Moser.

Intervenuta a “Casa Signorini”, la showgirl ha commentato la crisi emotiva del suo ex. “Non mi sono indifferenti le lacrime di Francesco” esordisce Cecilia Rodriguez, “ha fatto parte della mia vita e mi dispiace che non sia riuscito a voltare pagine. Io però porto rispetto per Ignazio” afferma. “Gli auguro di trovare una ragazza che possa apprezzare il bello che è in lui” continua la showgirl.“Tornare al GF? Non è il caso. Sono stata contattata, mi hanno chiesto di intervenire, di essere ospite per una puntata, ma ho rifiutato. Oramai io e lui ci siamo lasciati, abbiamo avuto modo di parlare di tutto e la questione è finita lì. Il mio presente è Ignazio” cercando di mettere a tacere i pettegolezzi. “Ha avuto una crisi, in quella Casa ci sono troppi ricordi. Lo posso comprendere.”

E in merito al legame tra Monte e Giulia Salemi, la Rodriguez è convita che c’è del tenero tra di loro. “Io credo che Giulia è interessata a Francesco, non so se è Francesco ad essere interessata a lei” conclude.

Non resta che attendere i prossimi risvolti, soprattutto si spera che l’edizioni del GF Vip, regali al più presto qualche colpo di scena in più. Più drama e meno lacrime.

Carlo Lanna, il Giornale