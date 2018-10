Ascolti tv, ottmo risultato per “Stasera tutto è possibile”

Supera i 4 milioni di telespettatori (4 milioni 33 mila) la nuova puntata di “Una pallottola nel cuore 3” con Gigi Proietti, che ieri in prima serata su Rai1 ha fatto registrare uno share del 17.3.

Sempre in prima serata ottimi ascolti per “Stasera tutto è possibile” su Rai2 condotto da Amadeus, visto da 1 milione 669 mila spettatori con uno share del 7.7, e per #Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3, seguito da un milione e 147 mila telespettatori, che segna uno share del 5,3.

Su Rai1, in seconda serata, la puntata di “Porta a porta”, è stata seguita da 931 mila spettatori e uno share del 10.2.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità ” ha ottenuto 4 milioni 290 mila spettatori e il 23.2 di share e nell’access prime time sempre bene “I Soliti ignoti – Il ritorno” che fa registrare 4 milioni 678 mila e il 18.5. Nel pomeriggio di Rai1 da segnalare la seconda parte di “Vita in diretta” che è stata vista da 1 milione 588 mila spettatori, arrivando al 15.9 di share.

Da segnalare nella programmazione del mattino il buon risultato di “Agorà” su Rai3, che raggiunge uno dei migliori risultati della stagione con il 10.2 di share e 507 mila spettatori.

Tra i canali digitali specializzati bene su Rai5 in prima serata il film “Perfect day” con 313 mila e l’1.27 di share.

Il Gruppo Rai vince la prima serata con 9 milioni 146 mila spettatori e uno share del 36.5 e l’intera giornata con 3 milioni 404 mila e il 35.