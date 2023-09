Mick Jagger, il cantante vende la sua villa in Florida per 3,2 milioni dollari

Periodo decisamente proficuo per Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones ha annunciato il 6 settembre, in una diretta streaming con Jimmy Fallon, il primo album da studio di inediti della band in quasi 20 anni. E giusto poche ore dopo ha concluso un affare da 3,2 milioni di dollari.

UN AFFARE PER IL CANTANTE

A tanto, infatti, è stata venduta la villa che la star possedeva a Lakewood Ranch, sulla costa occidentale della Florida. Oltre 500 metri quadri (530 per la precisione) con quattro camere da letto, cinque bagni, una piscina climatizzata di acqua salata, un patio, tre balconi e una torre. Jagger l’aveva acquistata per 1,9 milioni appena tre anni fa, nel 2020 e registra quindi un attivo decisamente buono.

UNA VILLA CHE GARANTISCE PRIVACY

Niente si sa dei nuovi proprietari, che hanno preferito mantenere l’anonimato e che potranno conservarlo a lungo anche grazie agli alberi e ai cespugli che Jagger aveva fatto piantare attorno alla casa per conservare la privacy sua e della compagnia Melania Hamrick. Compreso nella transazione anche il sistema d’allarme e telecamere di sicurezza fatto installare dal leader dei Rolling Stones.