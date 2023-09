Francesca Michielin annulla le ultime date del tour: “Ho dolori addominali insostenibili”

Francesca Michielin annulla tutte le date del tour: “Ho dolori addominali insostenibili” scrive la cantante in un lungo post su Twitter in cui aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

“Ci tenevo a raccontarvi quello che mi è successo nell’ultimo anno. Purtroppo non sarò in grado di tornare presto sul palco come pensavo, ma sono costretta ad annullare le ultime date del tour, sono molto dispiaciuta…”. A inizio era già stata costretta ad annullare due concerti del suo Summer tour e in un video messaggio sui social aveva rassicurato i suoi fan spiegando le ragioni: “Per un problema di salute dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni…”. Pochi giorni dopo l’artista bassanese aveva comunicato la bella notizia: “L’intervento è andato bene…”. La Michielin ha però dovuto fare i conti con la realtà e nel tweet ha raccontato: “Provando a fare il consueto training vocale ho avvertito dei dolori addominali che sono diventati insostenibili”. Da qui lo stop ai concerti.

Nel lungo racconto di quanto successo Francesca Michielin comincia così: “Nell’ultimo anno ho capito che non possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo”.

Pur non entrando mai nel dettaglio di che tipo di malattia l’abbia colpita, nel Tweet la cantante continua: “Vi scrivo questo proprio perché un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenta costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità”.

Lo sfogo va avanti poi così: “Sia chiaro: ci sono problemi più gravi del mio, ero e sono una persona fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare, con la vostra presenza mi ha dato un’energia incredibile. Purtroppo in questi dodici mesi nonostante i tentativi il problema non è rientrato. Anzi, ho dovuto fare un mese fa un intervento molto invasivo perché non avevo alternative. Ma anche se a malincuore l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio”.

Infine la Michielin ringrazia lo staff medico, grazie al quale l’intervento è andato “benissimo” ma annuncia che non potrà tornare a cantare pur avendoci provato: Provando a fare il consueto training vocale ho avvertito dei dolori addominali che sono diventati insostenibili». Pensava sarebbero rientrati ma all’ultima visita i medici le hanno detto che per ora non potrà tornare a cantare. “Non è il momento di tornare sul palco, ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro”.