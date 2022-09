Glass Onion: A Knives Out Mistery, il teaser trailer del film con Daniel Craig

È stato rilasciato il teaser trailer della pellicola in uscita su Netflix venerdì 23 dicembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel cast completamente rinnovato rispetto a Cena con Delitto – Knives Out, ritroveremo Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc

È stato svelato il teaser trailer di Glass Onion: A Knives Out Mistery. La pellicola, che uscirà direttamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo venerdì 23 dicembre. Il film è il sequel di Cena con Delitto – Knives Out del 2019 e vede il ritorno di Daniel Craig nei panni dell’eccentrico detective Benoit Blanc.

IL TEASER TRAILER DEL FILM

Nella giornata di giovedì 8 settembre Netflix ha pubblicato il teaser trailer di Glass Onion: A Knives Out Mistery. Il video, dalla durata di poco più di un minuto e mezzo, vede nuovamente Benoit Blanc coinvolto in un mistero da risolvere. Rispetto alla prima pellicola, Daniel Craig è l’unico a essere presente dal momento che il cast e la storia è completamente differente, con Benoit Blanc unico filo conduttore. Glass Onion: A Knives Out Mistery si appresta a rivivere le stesse atmosfere di Cena con Delitto – Knives Out, con momenti di suspance alternati a situazioni grottesche e ironiche, come tra l’altro possiamo vedere nel trailer quando, per esempio, Dave Bautista tira fuori la pistola a bordo piscina apparentemente senza motivo, sparando inspiegabilmente un colpo in aria senza aver intenzione di uccidere o rapinare qualcuno. Oltre ai già citati Craig e Batista, saranno presenti anche Edward Norton, Janelle Monàe, Kathryn Han, Leslie Odon Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline e Kate Hudson. Assenti, invece, Ethan Hawke e Jada Pinkett-Smith nonostante le voci che volevano una loro partecipazione all’interno della pellicola diretta da Rian Johnson.

LA CARRIERA DI DANIEL CRAIG

L’attore britannico ha un’esperienza cinematografica trentennale ed è uno dei più affermati a livello mondiale. Indirettamente, il suo nome è tornato alla ribalta nelle ultime ore con la morte della Regina Elisabetta II, quest’ultima alcuni fa protagonista di un simpatico cameo con l’attore nei panni di James Bond. Il ruolo della spia inglese più famosa della storia è probabilmente quello più iconico ricoperto da Daniel Craig, che lo ha impersonato ben cinque volte da Casino Royale del 2006 a No Time To Die del 2021. Tra gli altri lavori da citare ci sono Era mio padre del 2002, Munich del 2005, La bussola d’oro del 2007, Millennium – Uomini che odiano le donne del 2011 e La truffa dei Logan del 2017. Sul piccolo schermo, invece, Daniel Craig ha avuto dei piccoli ruoli saltuari, l’ultimo dei quali direttamente nel 2005 con Archangel.