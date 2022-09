Sabato 10 settembre, in prima serata su Retequattro, va in onda “Cast away“, film del 2000 diretto da Robert Zemeckis con protagonista Tom Hanks.

Chuck Noland è un brillante ingegnere di Memphis che lavora come dirigente operativo presso la FedEx ed è innamoratissimo di Kelly, e ha deciso di sposarla. Un’urgenza lavorativa lo costringe a partire per la Malaysia proprio in piene festività natalizie. Durante il viaggio, l’aereo su cui Chuck sta volando precipita rovinosamente nel Pacifico, ma l’uomo miracolosamente riesce a salvarsi e ad approdare in un’isola deserta. Qui sopravvive mangiando granchi, bevendo acqua di cocco e imparando ad accendere il fuoco con mezzi di fortuna. Per ovviare alla terribile solitudine in cui si trova ed evitare di impazzire, Chuck utilizza la palla rinvenuta tra i resti dell’aereo a cui ha dato il nome Wilson, per continuare a comunicare immaginandolo come una persona. Ciononostante, con il trascorrere del tempo la solitudine inizia a farsi sentire sempre di più fino a diventare insopportabile. Passano quattro lunghi anni, e Chuck decide di intraprendere un coraggioso viaggio verso la salvezza.

