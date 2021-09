Rai Movie, stasera andrà in onda “Il genio della truffa”

Continua anche stasera la programmazione di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedicata alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Alle 21.10 sarà proposto il film “Il genio della truffa” di Ridley Scott. Roy, un truffatore ossessivo-compulsivo, si ricongiunge con la figlia per insegnarle l’arte del raggiro. C’è da fidarsi? Tratto dal romanzo di Eric Garcia, e presentato a Venezia nel 2003, il protagonista è Nicolas Cage.

A seguire il programma “Venezia Daily”, appuntamento quotidiano con gli eventi più significativi della giornata trascorsa in laguna.

Alle 23.25, invece, “Suburbicon”, la commedia dark di George Clooney con Matt Damon e Julianne Moore. Suburbicon è la città del sogno americano, un paradiso di perfezione e boom economico, con le case colorate e perfettamente allineate, gli abitanti educati e religiosissimi. Tra questi c’è la famiglia Lodge, composta da Gardner Lodge, il figlioletto, la moglie su una sedia a rotelle e sua sorella quasi gemella, entrambe interpretate da Julianne Moore. Una notte due uomini aggrediscono la famiglia e uccidono la donna paralitica. È solo l’inizio di una lunga serie di violenze, vendette e tradimenti. I Lodge nascondono una terribile verità e forse nessuno a Suburbicon è davvero innocente, lì dove tutto è come sembra, divertente, irriverente e feroce, in puro stile Coen.