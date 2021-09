Harry e Meghan in caduta libera: ecco cosa sta succedendo

La popolarità di Harry e Meghan sta colando a picco. Lo rivela un sondaggio di YouGov, che evidenzia il crollo dell’immagine e della reputazione dei Sussex nel Regno Unito.

Il naufragio di Harry e Meghan

Gli inglesi sarebbero stanchi dei duchi di Sussex e delle loro dichiarazioni al vetriolo contro la royal family. Stufi di continue interviste e rivelazioni sconvolgenti. Harry e Meghan hanno esagerato, dimostrando una buona dose di incoerenza, un divario netto tra la loro richiesta (a parole) di privacy e la sovraesposizione mediatica di questi ultimi mesi. Un sondaggio di YouGov, spiega Il Messaggero, ha calcolato il grado di insopportabilità dei duchi secondo gli inglesi. Stando ai numeri solo il 34% degli intervistati ha mantenuto una buona opinione sul principe Harry.

Percentuale che frana al 26% per quanto riguarda Meghan Markle. Il duca di Sussex ha perso ben 9 punti dall’ultimo sondaggio (era al 43%), mentre la moglie solo 3 (Meghan aveva già un misero 29%). È evidente che l’ex attrice non abbia mai davvero conquistato il cuore degli inglesi. Peggio di Meghan c’è solo il principe Andrea, il cui indice di gradimento è sprofondato da un magro 10% a un catastrofico 6% dopo le accuse di stupro da parte di Virginia Giuffre. Gli inglesi, però, credono ancora nella monarchia. Nonostante gli scandali rimangono fedeli all’istituzione e alla royal family. Prova ne è la percentuale di popolarità ottenuta dalla regina Elisabetta, un 80% di popolarità che premia la discrezione, l’eleganza e la classe di una sovrana iconica e già entrata nella Storia. Non solo: Il 63% ha fiducia nella Corona e solo il 20% ne chiede l’abolizione. Anche William e Kate riscuotono le simpatie del pubblico con percentuali, rispettivamente, del 78% e del 75%. Numeri ottimi per i futuri sovrani d’Inghilterra.

La disfatta è irreversibile?

Nell’ultimo anno Harry e Meghan hanno anche perso 700mila follower su Instagram. Un numero su cui riflettere. In effetti le domande vengono spontanee: i duchi di Sussex sono consapevoli di essere la causa di questa “emorragia di popolarità”? Si rendono conto che l’eccesso di rivelazioni, verrebbe da dire l’indigestione mediatica di recriminazioni, scandali, dichiarazioni fuori luogo e accuse non li sta affatto favorendo? In quest’ultimo periodo hanno avuto un certo impatto e suscitato molte critiche le parole di Harry e Meghan sulla questione afghana.

I duchi hanno scritto sul sito della fondazione Archewell: “Il mondo è estremamente fragile in questo momento e il dolore che si prova per quanto sta accadendo lascia senza parole, abbiamo il cuore spezzato” e hanno poi aggiunto che la crisi nel Paese asiatico, come pure il difficile momento storico che stiamo vivendo siano “esacerbati dalla costante disinformazione”. I Sussex hanno poi chiesto di essere solidali e fare donazioni. Tuttavia loro sono stati i primi a non chiarire quanto avrebbero devoluto in beneficenza. L’affermazione sulla disinformazione, poi, è stata ripetuta così tante volte da Harry e Meghan nei loro interventi da risultare ormai banale. Si tratta di un problema serio, che ha diverse sfaccettature. Così come la gravissima situazione in Afghanistan. Impossibile ridurli a pochi concetti che sembrano, perlopiù, degli slogan. Forse anche questo atteggiamento che appare superficiale ha contribuito alla disfatta di Harry e Meghan. Gli inglesi li vedono sempre più distanti, distaccati dalla realtà delle cose. Riusciranno a riguadagnare il favore dell’opinione pubblica?

Francesca Rossi, ilgiornale.it