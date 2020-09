Thegiornalisti, pace fatta. Marco Rissa: “L’amicizia non si è mai spenta”

Con un post su Instagram, Marco Rissa dei Thegiornalisti ha reso pubblica la pace tra lui e Tommaso Paradiso: l’amicizia tra i due non si è mai spenta.

Pace fatta tra i Thegiornalisti. A un anno di distanza dallo storico concerto della band romana al Circo Massimo, ultimo episodio di una carriera tanto breve ma intensa, Marco Rissa, chitarrista del gruppo, ha voluto ricordare il grande evento sottolineando come l’amicizia tra lui e Tommaso Paradiso non si sia mai spenta. Un breve messaggio nostalgico che ha subito riacceso le speranze dei fan: che possa esserci spazio per una reunion in futuro?

Nel suo post pubblicato su Instagram Marco Rissa ha scritto: “Un anno dopo. Per festeggiare l’amicizia che non si è mai spenta e il coronamento di un sogno grande come il Circo Massimo“. Parole importanti che segnano finalmente la pace pubblica tra Tommaso Paradiso e i restanti membri del gruppo. Questo il post del chitarrista:

Il grande evento al Circo Massimo fu l’ultimo anno di un’avventura terminata pochi giorni dopo, non senza polemiche. Fu Tommaso a sancire la rottura, scrivendo su Instagram: “I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più“. Parole cui Rissa rispose così: “I Thegiornalisti continueranno. Chi decide autonomamente di andare via, può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones“.

È bastato questo ricordo di Marco Rissa per riaccendere le speranze dei fan. Molti dei vecchi sostenitori dei Thegiornalisti, delusi dalla carriera solista di Paradiso, e particolarmente inviperiti per il nuovo singolo Ricordami, hanno invitato la band a ritornare insieme.

Scrivono alcuni utenti: “Peccato che quella magia che si respirava prima non c’è più“, “Ora non è più la stessa musica. Eravate troppo belli“, “Se non si è mai spenta l’amicizia, tornate insieme“, “Penso che si debba al più presto riformare la band“. Queste speranze verranno premiate dal gruppo? Difficile dirlo. Per ora è molto più probabile che Paradiso rimanga un solista ancora per qualche anno. Ma in futuro, chissà…

