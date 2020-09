Molestie sessuali, nuovi guai giudiziari per Kevin Spacey

A sporgere denuncia sono stati Anthony Rapp e un altro uomo: entrambi quattordicenni allʼepoca dei fatti

Nuovi guai giudiziari per Kevin Spacey: l’attore premio Oscar è stato denunciato per molestie sessuali dall’attore Anthony Rapp e da un altro uomo che ha chiesto di restare anonimo. Le accuse risalgono agli anni Ottanta quando entrambe le presunte vittime erano quattordicenni. Tre anni fa Rapp aveva già accusato Spacey di avance indesiderate quando era ancora minorenne.

La nuova azione legale è stata presentata presso la Corte suprema di New York a Manhattan: gli incresciosi eventi si sarebbero consumati quando Spacey aveva 26 anni e le vittime appena 14, e nella stessa abitazione dell’attore, in cui li avrebbe attirati con la scusa di aiutarli nella recitazione salvo poi violentarli.

“Kevin Spacey ha abusato sessualmente del signor Rapp e di un altro signore, che ha bisogno di rimanere anonimo, quando avevano 14 anni”, ha detto a Deadline Peter Saghir, l’avvocato dei querelanti. “La condotta di Spacey non è stata solo impropria e abusiva, ma è stato un crimine. Nel presentare questa azione legale ai sensi del Child Victims Act di New York, il signor Rapp, che in precedenza si era già fatto avanti a per l’abuso, e il nostro altro cliente hanno fatto il primo passo verso la colpevolezza definitiva di Spacey”.

Dopo diverse udienze, rinvii e qualche decadimento delle accuse, la vita privata e giudiziaria del protagonista di “American Beauty” continua ad occupare le prime pagine dei giornali: un anno fa un’altra accusa di molestie era decaduta dopo che un querelante si era dichiarato indisponibile a testimoniare, un’altra si è risolta dopo la morte di un massaggiatore non identificato, mentre un’altra presunta vittima, lo scrittore norvegese Ari Behn, si è suicidato a Natale 2019. Spacey intanto è anche indagato da Scotland Yard riguardo sei denunce di molestie e aggressioni sessuali che sarebbero avvenute a Londra mentre l’attore era direttore artistico dell’Old Vic Theatre dal 2004 al 2015.

