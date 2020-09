Katie Holmes ha un nuovo amore: è lo chef delle star Emilio Vitolo

L’attrice è stata paparazzata a New York nel famoso ristorante di famiglia del ragazzo

Dopo aver chiuso un matrimonio complesso con Tom Cruise, Katie Holmes si è lasciata alla spalle la relazione con Jamie Foxx, con cui ha passato gli ultimi 6 anni in totale discrezione. Pare che ora l’attrice di “Dawson’s Creek” abbia trovato un nuovo amore. Il Daily Mail, infatti, ha pubblicato delle foto in cui si vede la 41enne che bacia un uomo: si tratta di Emilio Vitolo, volto noto del jet set newyorkese, che porta in viso la bellezza del mix tra mamma peruviana e papà italiano.

Emilio Vitolo è uno chef di 33 anni e lavora nel ristorante di famiglia Emilio’s Ballato che il padre possiede dagli anni 90 nel quartiere SoHo di New York. Proprio qui l’attrice è stata pizzicata durante una cena con la sua nuova fiamma, in teneri atteggiamenti.

Il ristorante è frequentatissimo dalle star più famose, ormai un’istituzione per lo star system, da Whoopi Goldberg a Gwyneth Paltrow e famiglia, passando per Justin Bieber, Rihanna e Bradley Cooper. Spesso vi fanno capolino anche Joe Jonas e Sophie Turner che hanno stretto una forte amicizia con Emilio.

Katie Holmes ha alle spalle alcune storie complicate. Quella con Tom Cruise, dal 2005 al 2012, è stata a quanto pare complessa e claustrofobica, considerando l’ingombrante presenza di Scientology. Nel 2019 ha messo fine alla relazione con Jamie Foxx con cui si frequentava dal 2013: la loro liason era stata tenuta quasi segreta, fino a quando Katie ha detto stop.