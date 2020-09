Jacques e Gabriella di Monaco, il primo giorno di scuola dei gemellini di Alberto e Charlene Wittstock è sempre con lo stesso look

Anche nel Principato si torna sui banchi. E i principini non sono da meno. Anche se un po’ di prudenza in più non sarebbe male. Visto che papà si era ammalato…

Jacques e Gabriella di Monaco tornano a scuola. I gemellini, figli del principe Alberto e Charlene Wittstock, rientrano in classe dopo il lungo confinamento a casa e la quarantena in campagna. E, guarda caso, hanno lo stesso look dell’anno scorso, anche se



con qualche piccola differenza (soprattutto lei). Curiosità nella curiosità, anche quest’anno… niente mascherine.



DIVISA DETTATA DALLA SCUOLA – Certo, la divisa che indossano Jacques e Gabriella di Monaco è dettata dalla scuola. Ma le cartelle… bè, almeno quelle potevano cambiarle due principini. E invece, sono tali e quali. Jacques, peraltro, ha anche lo stesso dientico taglio di capelli, della stessa identica lunghezza. Qualche differenza, invece, per Gabriella, che quest’anno preferisce portare la gonnellina e i capelli decisamente più corti. Seguendo lo stile di mamma Charlene Wittstock, almeno in questo.

NIENTE MASCHERINA, NONOSTANTE PAPÀ… – Ultima cosa da notare, l’assenza di mascherine: certo, Jacques e Gabriella di Monaco, come i loro compagni, hanno ancora meno di 6 anni e quindi sono esentati (come in Italia) dal portare la mascherina, stando ai protocolli sanitari. però viene da pensare, dato che papà Alberto era risultato positivo al coronavirus solo qualche mese fa. Come a dire, la prudenza non è mai troppa. Anche se… il primo giorno di scuola è una festa troppo grande per pensare a cose brutte.





Oggi.it