Ballando con le Stelle, piove sul bagnato. Isoardi in ospedale: “Strappo”

Piove sul bagnato a Ballando con le Stelle: dopo il travaglio per far iniziare la trasmissione (ci sono stati vari rinvii e alla fine è stata ufficializzata la data di partenza per sabato 19 settembre 2020), si sono manifestati dei casi di coronavirus tra maestri e concorrenti (Samul Peron e Daniele Scardina). Ora ci si mette pure l’infortunio di Elisa Isoardi che nelle scorse ore si è recata in ospedale dichiarando, tramite i propri profili social, di aver riportato uno strappo muscolare durante le prove. Non ancora resa nota l’entità precisa del danno: resta ora da capire se la conduttrice riuscirà a rimettersi in sesto per il 19 settembre. Nelle scorse ore ci sono inoltre state news circa Rosalinda Celentano che con ogni probabilità danzerà con una donna.

Daniele Scardina e Samuel Peron sono entrambi in attesa di capire il loro futuro nello show dopo essere rimasti contagiati dal coronavirus. Al momento sono entrati nel protocollo sanitario dell’ASL di riferimento che dovrà chiamarli per sottoporsi ad nuovo tampone. Se sarà negativo potranno riprendere il loro percorso nello show. Peron ha dovuto sospendere le prove con Rosalinda Celentano. Come fatto sapere prima da Tv Blog e poi dalla stessa Milly Carlucci, la concorrente è stata affiancata da Tinna Hoffman. La ballerina danese ha già partecipato allo show di Rai Uno negli anni scorsi in coppia con Sean Kanan e con Stefano Pantano.

Ballando con le Stelle: in arrivo la prima coppia totalmente al femminile

Secondo Tv Blog, Samuel Peron non potrà quasi certamente essere presente per la partenza del programma prevista per il 19 settembre e quindi per la prima puntata di Ballando 2020 la produzione starebbe pensando di far gareggiare Rosalinda Celentano proprio in coppia con Tinna Hoffman. Sarebbe la prima volta assoluta in Italia che si presenterebbe in pista nello show della rete ammiraglia Rai una coppia ‘rosa’, totalmente composta da membri femminili. Non lo stesso vale per gli uomini: si ricorda infatti l’edizione che vide Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci protagonisti.

