Stasera andrà in onda, su Rai2, il film “Una notte al museo”

L’inguaribile sognatore Larry Daley (Ben Stiller) ha trascorso anni, sperperando energie e denaro, per inseguire idee stravaganti e progetti senza futuro. Nella commedia “Una notte al museo”, in onda alle 21.20 su Rai2, Larry per riguadagnarsi la stima del figlio Nick decide di accettare un lavoro di custode al Museo di Storia Naturale di New York. Armato di torcia extralarge e di un manuale d‘istruzioni, si appresta a trascorrere la sua prima notte al museo, ma ancora non sa quali incredibili avventure lo attendono quando animali e statue, magicamente, prendono vita, creando un gran caos. Larry dovrà superare la notte e riportare un po’ di tranquillità nel museo vivente. Il film è diretto da Shawn Levy.