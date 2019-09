Domenica Live slitta di una settimana, ecco la spiegazione di Barbara d’Urso

Domenica Live non partirà Domenica 15 Settembre come previsto: è stata Barbara d’Urso in persona ad annunciarlo durante Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano che oggi è andato in onda con la prima puntata della stagione.

Durante l’intervista a Paola Caruso e al suo nuovo compagno, la conduttrice ha infatti spiegato il motivo di questo cambio di programma: a quanto pare lo studio di Domenica Live non sarebbe ancora pronto al 100% e i lavori sarebbero ancora in corso.

Proprio a causa di questo imprevisto, Domenica Live inizierà Domenica 22 Settembre. Carmelita ha infatti ricordato che quest’anno tutti gli studi che verranno utilizzati per le trasmissioni condotte da lei hanno subito piccoli cambiamenti e migliorie.

Niente panico però, perché Domenica 15 andrà regolarmente in onda in prima serata il primo appuntamento con Live – Non è la d’Urso.

