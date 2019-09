In esclusiva Rai per l’Italia la Coppa del Mondo di Rugby 2019 in Giappone

Gli appassionati di rugby in Italia potranno godere, quest’anno, di una copertura in chiaro senza precedenti della Coppa del mondo di rugby 2019 in Giappone: Rai e World Rugby, infatti, hanno raggiunto un accordo per la trasmissione in esclusiva free-to-air dell’intera manifestazione.

In base all’accordo, la Rai trasmetterà in diretta, su Rai2, le quattro partite che vedranno impegnata la nazionale azzurra e altri quattordici match: la partita di apertura, il 20 settembre, le sfide più affascinanti della prima fase e poi, naturalmente, i quarti di finale, le semifinali e la finale, in programma il 2 novembre.

L’Italia, inserita nel girone B, esordirà domenica 22 settembre, alle 7.00, ora italiana, contro la Namibia, per poi affrontare, in successione, Canada, Sudafrica e Nuova Zelanda.

Sir Bill Beaumont, presidente del World Rugby, ha dichiarato: “Il World Rugby è lieto di dare il benvenuto a Rai nella famiglia della Coppa del Mondo di Rugby 2019. Quello giapponese è sulla buona strada per essere l’evento di rugby più visto di sempre e questo accordo riflette tutto il nostro impegno per raggiungere nuovi fan. L’Italia è una nazione con una grande cultura del rugby, con un movimento sportivo in crescita, e un’ampia copertura attraverso un’emittente come la Rai, con la passione per lo sport di livello mondiale, è molto eccitante per la crescita continua dello sport in tutta Italia “.

Fabrizio Salini, Amministratore delegato Rai, ha aggiunto: “Siamo felici e orgogliosi di aver portato il grande rugby sui nostri canali generalisti e soprattutto di essere in grado di offrire al pubblico italiano uno spettacolo grandioso come la Coppa del Mondo. Il nostro rapporto con gli “Azzurri”, che già ci consente di trasmettere tutte le competizioni di tutte le squadre di calcio nazionali, maschili e femminili, oltre alle competizioni mondiali ed europee che vedono coinvolti i nostri atleti, si arricchisce quindi di un ulteriore evento straordinario, con una disciplina inclusiva e dai valori profondi, esattamente come vogliamo che sia la Rai”.

Il presidente della FIR Alfredo Gavazzi, infine, ha dichiarato: “La Coppa del mondo di rugby rappresenta l’apice del gioco e siamo lieti che la nostra squadra nazionale sarà in grado di raggiungere virtualmente tutti nel paese, attraverso le immagini di Rai2 e l’impegno di Raisport: un apporto, questo, che contribuirà a sviluppare il gioco in Italia, raggiungendo anche un nuovo pubblico”.

La Coppa del Mondo di Giappone 2019, ancora prima del calcio d’inizio, ha già numeri da record: sarà infatti quella con il più vasto pubblico nella storia della palla ovale: 800 milioni di spettatori raggiungibili, in 217 paesi, superando le cifre del 2015, quando la rassegna iridata fu vista in totale da 683 milioni di telespettatori in tutto il mondo.