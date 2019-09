Christina Aguilera, nuova collaborazione in vista con la Disney?

Christina Aguilera e la Disney di nuovo insieme per un nuovo progetto? Potrebbe accadere! Da bambina la cantante ha iniziato la sua carriera proprio in casa Disney partecipando allo show The All New Mickey Mouse Club con colleghi come Britney Spears, Ryan Gosling e Justin Timberlake, e successivamente, nel 1996, ha inciso “Reflection“, brano portante della colonna sonora del classico “Mulan” uscito nel 1998. Titolo che nel 2020 rivedremo nelle sale cinematografiche in versione live-action.

In una recente intervista ad Haute Living, la Aguilera ha confermato di essere proprio in trattativa con la Disney per partecipare alla colonna sonora del film di “Mulan”:“È in discussione. Non so molto del progetto, ma le cose stanno si stanno muovendo e sono in trattativa per prenderne parte”.

Christina Aguilera ha recentemente ritirato il Disney Legend Award durante la convention D23 Expo tenutosi ad Anaheim, in California. Per l’occasione si è esibita con “Reflection“, brano presente anche nelle scalette dei suoi concerti americani ed europei.

Curiosità: il brano “Reflection” è stato inciso anche in lingua spagnola dalla stessa Aguilera con il titolo di “Mi Reflejo”. In Italia il brano è stato cantato da Syria con il titolo “Riflesso”.

